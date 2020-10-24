مسؤول أمريكي: اتفاق السودان مع إسرائيل يشمل إدراج “حزب الله” على قائمة الإرهاب

نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول أمريكي بارز تأكيده أن اتفاق التطبيع المبرم بين إسرائيل والسودان يشمل إدراج حكومة الخرطوم “حزب الله” اللبناني على قائمة الإرهاب.

وقال المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه للوكالة أمس الجمعة، إن السودان وافق على تصنيف “حزب الله” تنظيما إرهابيا، على الرغم من أن البيان الأمريكي-السوداني-الإسرائيلي المشترك بشأن اتفاق التطبيع لم يتطرق إلى هذا الموضوع.

ولم يعلق الجانب السوداني بعد على المسألة.

وتحاول الولايات المتحدة وإسرائيل إقناع شركائهما على إدراج “حزب الله” بأكمله على قائمة الإرهاب.

وذكر بيان مشترك لقادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان، مساء الجمعة، أنه تم الاتفاق بين إسرائيل والسودان، على إقامة علاقات اقتصادية وتجارية فيما بينهما.

وتحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشكل مشترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.

وأضاف البيان: “اتفاق زعماء إسرائيل وأميركا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيا على الزراعة”.

وتابع: “وفود من كل بلد ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض على اتفاقات للتعاون بشأن الزراعة والطيران والهجرة”.