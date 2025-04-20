مسؤول أمني إسرائيلي: اليوم مهم جدا على صعيد الهجمات في لبنان!

من الغارات الاسرائيلية على الجنوب

أفاد مسؤول أمني اسرائيلي للقناة ال12 الاسرائيلية اليوم الأحد أن الجيش الاسرائيلي يستهدف الآن بنية تحتية ومنصات إطلاق صواريخ لحزب الله في الجنوب.

وأضاف المسؤول أن هذا اليوم مهم جدا على صعيد الهجمات في لبنان.

وقد شن الطيران الاسرائيلي اليوم سلسلة غارات استهدفت مناطق متقرقة في جنوب لبنان.

فقد أفادت “الوكالة الوطنية” أن الطيران الحربي الاسرائيلي شن قرابة الرابعة من عصر اليوم، عدوانا جويا حيث شن سلسلة غارات مستهدفا جبل الرفيع وتلة مليتا في مرتفعات اقليم التفاح. كما استهدف منطقة بصليا عند اطراف جباع بغارة جوية معادية.

وأضافت الوكالة أيضاً أن ان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات على سجد واللويزة وجبل صافي في جبل الريحان بمنطقة جزين.

وفي وقت سابق أعلنت قناة الجديد بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 3 غارات إستهدفت الأطراف الحرجية لبلدة أرنون.

كما قام الطيران الحربي الاسرائيلي بمواصلة خروقاته واستهدف أيضاً بلدة دير ميماس جنوبي لبنان.

وأفادت الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على مرتفعات جبل الريحان وبلدة كفرحونة ومنطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان.

الغارة على حولا وكوثرية السياد

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة بصاروخين على بلدة حولا جنوبي لبنان.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على منزل في بلدة حولا أدت إلى سقوط قتيل.

وفي وقت سابق استهدفت مسيرة اسرائيلية اليوم الأحد سيارة في بلدة كوثرية السياد جنوبي لبنان.

وفي تحديث لحصيلة الغارة على سيارة في كوثرية السياد، تم نقل جريح ثان إلى المستشفى ما يرفع الحصيلة النهائية إلى قتيل وجريحين.