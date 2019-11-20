مسؤول أميركي: حزب الله لن يستطيع تكرار سيناريو 7 أيار في لبنان

في إطار الحديث عن عقوبات أمريكية جديدة على حزب الله، أكدّ مسؤول في الإدارة الأميركية أنّ “هناك المزيد من العقوبات الأميركية آتية على أفراد لفسادهم وتقديمهم المساعدة لمنظمة مثل حزب الله، وهذه العقوبات قيد الإعداد”. وعن احتمال رد حزب الله على المتظاهرين بالسلاح، قال لـ”نداء الوطن” إن “الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله طالب الشعب في منطقته بعدم التظاهر ورغم ذلك تظاهروا”، مضيفاً أن “التظاهرات في إيران والعراق شهدت الرد بالعنف. فالإيرانيون الذين سبق أن أرسلوا قواتهم لإنقاذ بشار الأسد في سوريا، يريدون اليوم التأكد من أن الحكومة في العراق لن تسقط وهذا ما يحاولون القيام به في لبنان”. وتابع، “سيكون ذلك صعباً جداً في لبنان، إذ لن يتمكن حزب الله من إعادة افتعال ما قام به في العام 2008 مجدداً (7 أيار)، لأن الشعب اليوم مستاء جداً وغاضب. ففي العام 2008 هجم حزب الله على جزء واحد من بيروت أما الآن فالأمور مختلفة نظراً للتظاهرات الواسعة على مستوى لبنان”.

وأشار إلى أن “هناك إدراكاً لتعقيد الوضع في وجه حزب الله، خصوصاً بعدما دفع لبنانيون شجعان بين 2005 و2008 الثمن بحياتهم ليتخلصوا من نفوذ سوريا وحزب الله وإيران فتم اغتيال 20 شخصاً، لأنه لم يكن بالإمكان حمايتهم، هذا مفهوم، لكن الآن ما يقارب نصف الشعب في الشوارع وفي كل لبنان يقف احتجاجاً على الأوضاع المزرية، وإذا أراد حزب الله”مواجهة المحتجين بالسلاح كما فعل في سوريا، فهل بإمكانه الاستمرار في العيش في لبنان؟” وعن تأثير ايران في لبنان، أشار إلى أن “النظام الإيراني عامل فساد وليس إصلاحياً ولم تقدّم إيران أي معونة مالية للبنان إلا لوكيلها المسلح حزب الله. فلهم تأثير سلبي في لبنان ولكنهم غير مرتاحين، فمشروعهم في العراق بات صعباً لأن هناك جدلاً عنيفاً في الطائفة الشيعية في العراق إزاء مستوى التأثير الإيراني في بلدهم. فأن يجلس قاسم سليماني في اجتماع للحكومة لفرض سياسة على العراق يمثل إهانة للوطنية العراقية كما في لبنان، علماً أن هذه ليست المسألة الأساسية في لبنان بل فشل الطبقة السياسية”. يذكر أن لبنان يشهد من 35 يوم انتفاضة شعبية على امتداده الجغرافي تطالب بإقالة رموز السلطة، في حين يعتبر حزب الله التحركات الشعبية بأنها ممولة أميركياً.