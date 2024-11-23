مسؤول أميركي يرجح اغتيال قيادي في "حزب الله" في سوريا!

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية إن غارة جوية إسرائيلية على سوريا مؤخرا أسفرت عن مقتل علي موسى دقدوق، الذي وصفه بقائد كبير في حزب الله، ساعد في هجمات ضد القوات الأميركية خلال حرب العراق.

ولم تكشف شبكة “إن بي سي”، التي أوردت التصريح، أي تفاصيل بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية، سواء فيما يتعلق بالزمان أو المكان، أو ما إذا كانت تستهدف دقدوق بشكل محدد.

ونقلت الشبكة الإخبارية الأميركية عن المسؤول الذي لم تكشف عن هويته، أن دقدوق كان قد ساعد في التخطيط لإحدى أكثر الهجمات جرأة وتعقيدا ضد القوات الأميركية خلال حرب العراق.

من هو علي موسى دقدوق؟

علي موسى دقدوق يُعتبر من أبرز القادة العسكريين في حزب الله، عُرف بقدرته على قيادة الوحدات السرية وإدارة العمليات العسكرية المعقدة. من أهم محطات حياته عملية العراق عام 2007، حيث كان مسؤولًا عن تدريب الفصائل الشيعية الموالية لإيران. كان دقدوق مكلفًا بتنظيم خلايا تعمل ضد القوات الأميركية في العراق، وذلك باستخدام تكتيكات متطورة لتنفيذ عمليات دقيقة.

في تموز 2007، ألقت القوات الأميركية القبض على دقدوق في العراق بتهمة التخطيط لعملية استهدفت جنودًا أميركيين وأسفرت عن مقتل خمسة منهم في مدينة كربلاء. حيث قام المسلحون الذين كانوا يحملون أسلحة أميركية ويتحدث بعضهم الإنجليزية بقتل جندي أميركي وأسر 4 آخرين، ثم الانسحاب في سيارات رباعية الدفع، لكن مروحيات أميركية لاحقتهم ما دفعهم إلى مغادرة السيارات وقتل الأسرى الأربعة قبل الهرب سيرا على الأقدام. لكن القوات الأمريكية تمكنت من القبض عليهم و كان من ضمنهم علي دقدوق.

تجدر الاشارة الى أنه تم إطلاق سراح دقدوق لاحقا من جانب الحكومة العراقية.