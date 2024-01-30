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مسؤول إسرائيلي: الحرب مع لبنان ستكون مثل "الزلزال".. ولسنا مستعدّين لها

منذ ساعتين
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس بلدية نيشر قرب حيفا روعي ليفي، قوله: “لسنا مستعدين للحرب مع لبنان ولا توجد خطة إخلاء ولا يتم إخبار الجمهور بالحقيقة كاملة”.

وأضاف ليفي: “الحرب على حدودنا الشمالية مع لبنان ستكون مثل الزلزال”.

إلى ذلك، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأنّ “حزب الله يزيد من استخدام الصواريخ الجديدة التي دخلت حيّز الاستخدام خلال الحرب مثل “بركان” و”فلق 1″ والتي تملك قدرةً تدميرية كبيرة جدًا”.

في وقت أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنّ المدفعية الإسرائيلية قصفت مواقع في جنوب لبنان أطلقت منها 3 قذائف على الجليل الغربي.

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