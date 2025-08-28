الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول إسرائيلي: اليونيفيل لم تتمكن من منع تنامي قوة حزب الله

منذ 16 دقيقة
عناصر تابعون لحزب الله

عناصر تابعون لحزب الله

A A A
طباعة المقال

نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة قوله إن “الواقع أثبت أن قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل) فشلت في مهمتها”، معتبرًا أنها “لم تمنع تنامي قوة حزب الله”.

وأضاف السفير أن “المسؤولية تقع الآن على عاتق الحكومة اللبنانية”، في إشارة إلى ضرورة أن تتحمل الدولة اللبنانية بالكامل مسؤولية ضبط الوضع في الجنوب.

تصريحات السفير تأتي قبيل جلسات مجلس الأمن الدورية لتجديد ولاية قوات اليونيفيل، في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني توترات متصاعدة مع استمرار الاشتباكات والضغوط الدولية لتطبيق القرار 1701. وكانت إسرائيل قد كثّفت خلال الأشهر الماضية انتقاداتها لليونيفيل، زاعمة أنها “تغطي” على تحركات حزب الله بدلًا من منعها.

    المزيد من أخبار لبنان

    آليات تابعة لـ "اليونيفيل" - أرشيفية
    بين البقاء والرحيل.. لبنان يترقب قرار مجلس الأمن اليوم حول مصير اليونيفيل!
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    الرئيس بري للجمهورية: "ماكو تقدم" والأمور ليست سهلة
    وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى
    منسى: نحن لا نخاف ولا يمكن أن يكون هناك بندقيتان على أرض واحدة تحت راية السيادة اللبنانية

    الأكثر قراءة

    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
    عناصر من الجيش اللبناني
    واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!