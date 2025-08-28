مسؤول إسرائيلي: اليونيفيل لم تتمكن من منع تنامي قوة حزب الله

نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة قوله إن “الواقع أثبت أن قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل) فشلت في مهمتها”، معتبرًا أنها “لم تمنع تنامي قوة حزب الله”.

وأضاف السفير أن “المسؤولية تقع الآن على عاتق الحكومة اللبنانية”، في إشارة إلى ضرورة أن تتحمل الدولة اللبنانية بالكامل مسؤولية ضبط الوضع في الجنوب.

تصريحات السفير تأتي قبيل جلسات مجلس الأمن الدورية لتجديد ولاية قوات اليونيفيل، في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني توترات متصاعدة مع استمرار الاشتباكات والضغوط الدولية لتطبيق القرار 1701. وكانت إسرائيل قد كثّفت خلال الأشهر الماضية انتقاداتها لليونيفيل، زاعمة أنها “تغطي” على تحركات حزب الله بدلًا من منعها.