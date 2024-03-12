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مسؤول إسرائيلي بعد صواريخ حزب الله الـ100.. إسرائيل فقدت قدرتها على الردع!

منذ 5 دقائق
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

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قال الجيش الإسرائيلي، (الثلاثاء 12-3-2024)، إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على ثلاث منصات إطلاق للقذائف الصاروخيّة استخدمت صباح اليوم في عمليات القصف الصاروخي على منطقة هضبة الجولان.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أفادت بأن نحو 100 صاروخ أطلقت من لبنان واستهدفت هضبة الجولان السورية المحتلة وسهل الحولة في الجليل الأعلى.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى اعتراض عدد من الصواريخ وسقوط بعضها في مناطق غير مأهولة، دون تسجيل إصابات أو أضرار.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس الجليل الأعلى بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان صباح اليوم أن “دولة إسرائيل” فقدت قدرتها على الردع وهي غير قادرة على استعادتها.

وأمس الاثنين، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارتين على محيط مدينة بعلبك شرقي لبنان.

حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية بعدة صواريخ مبنى في منطقة أنصار جنوب شرق مدينة بعلبك، كما استهدفت المقاتلات الإسرائيلية أحد المخازن في منطقة طاريا غرب بعلبك.

وقال محافظ بعلبك بشير خضر إن “شخصا استشهد في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مصنعا لزيت الزيتون”.

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