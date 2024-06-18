مسؤول إسرائيلي: حزب الله يتراجع 8 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي كبير أن حزب الله سحب قوّاته 8 كلم داخل الأراضي اللبنانيّة، زاعما تراجع قدرات الحزب على الحدود.

وأكد المسؤول في حديثه مع “العربية” (لم تسمه)أنّ “إمكانيات حزب الله العسكرية على الحدود متواضعة وليست كما قبل 7 تشرين الأول”.

كا اعتبر المسؤول أنّ المعركة في الجبهة الشمالية دفاعية في الكثير من الأحيان.

ورأى أنّ “اغتيال مسؤولين في حزب الله يسبب ارتباكا وضررا مباشرا عليه”.

وأشار إلى أنّ حزب الله اضطر إلى سحب قواته لمسافة 8 كلم داخل الأراضي اللبنانية، لافتاً إلى نجاح المنظومة العسكرية الإسرائيلية بإبعاد “خطر اجتياح حزب الله لمناطق واسعة بالجليل”.

وفي السياق، كشفت “يديعوت أحرونوت” أنّ المنظومة الأمنية لن تتمكن من اعتراض مسيّرات حزب الله بصورة تامة على الرغم من عملها على إجراء تحسينات للتعامل مع الجبهة الشمالية.

وذكرت الصحيفة أن “تقديرات المنظومة الأمنية بأنه في غضون ثلاثة أشهر سيتم التوصل إلى حل تكنولوجي ضد مسيرات حزب الله”.

وأضافت، “حيث منحت وزارة الجيش شيكا مفتوحا للصناعات الدفاعية لحل المشكلة”.

ولفتت الصحيفة الى ان “سينشر الجيش مدافع فولكان القديمة وسيجري تحسينات على منظومة القبة الحديدية لصدها ورغم ذلك لا توقع بتحييد تام للمسيرات”.

يذكر أن إسرائيل كانت هددت بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، زاعمة أنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.

فيما استمر التصعيد واتسعت دائرة الاستهداف الإسرائيلية حتى تجاوزت شمال نهر الليطاني بضعة كيلومترات.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر الفائت، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفاً متبادلاً بشكل شبه يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط العشرات.

في المقابل، أحصى الجانب الإسرائيلي مقتل عسكريين ومدنيين بنيران مصدرها جنوب لبنان.

ومنذ أسابيع تشن إسرائيل غارات جوية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع لحزب الله، ما زاد المخاوف المحلية والدولية مؤخراً من اندلاع حرب مفتوحة. كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله وحماس على السواء.