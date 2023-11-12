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مسؤول إسرائيلي: "حزب الله" يجلس على سياجنا ويصطادنا مثل البطّ

منذ 22 ثانية
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أشار رئيس بلدية مستوطنة مرغليوت- هونين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أنَّ “حزب الله يجلس على سياجنا ويطلق النّار علينا من كلّ الإتّجاهات، ويصطادنا مثل البطّ على الحدود”.

ولفت إلى أنه “تمّ إجلاء معظم السكان القريبين من الحدود ولن يتمكّنوا من العودة طالما حزب الله باقي ويعرّض سلامتهم للخطر”.

يأتي ذلك في وقت أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن “رصد قذيفة أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة مفتوحة في الجليل الغربي”.

بالمقابل، فرض “حزب الله” قيودًا على تحركات آليات العدو الإسرائيلي وجنوده، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وكان يوم أمس هو الأعنف منذ بدء المناوشات والقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الجنوبية، والتي باتت غير خاضعة لأية قواعد بعد استهداف العدو أهداف مدنية بعيدة عن الحدود لأكثر من أربعين كيلومترًا.

    المصدر :
  • وكالات

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