مسؤول إسرائيلي يحذر حزب الله: أخلوا الخيَم وإلا قصفنا بأنفسنا!

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

أفاد موقع “والا” الإسرائيلي، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار، بأنّ “الولايات المتحدة أرسلت، بناء على طلب إسرائيل، رسائل قاسية إلى الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني واليونيفيل”، بشأن الخيم المتواجدة على الحدود.

وأوضح مسؤول إسرائيلي للموقع “أننا نفضل أن يقوم حزب الله بإجلاء الناس بنفسه على أن نقوم بقصفهم. لقد أوضحنا ذلك للولايات المتحدة والأميركيين أوضحوا للشعب في لبنان”.

وذكر أربعة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين رفيعي المستوى أنّ “الولايات المتحدة تضغط على الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لاتخاذ خطوات لتفكيك الخيم التي أقامها حزب الله قبل أكثر من شهرين عند الحدود الجنوبية.

في سياق متصل، أطلقَ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، تهديداً جديداً ضدّ إيران، متهماً إياها بـ”فتح جبهات إرهابيّة”.

وفي تصريحٍ له، قال نتنياهو إنّ حكومته تعملُ باستمرار لصدّ محاولات إيران فتح “جبهاتٍ إرهابية” ضدّ إسرائيل، مشيراً إلى أن تلك الجبهات موجودة في سوريا ولبنان وغزّة والضفة الغربية.

وشدّد نتنياهو على أنّ العمل مستمرّ لحماية “إسرائيل” من تلك الجبهات بشكل دائم وحازم.