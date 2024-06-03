مسؤول إسرائيلي يدعو لشن حملة عسكرية على الجبهة الشمالية

في تصريح مثير للجدل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير التربية الإسرائيلي، حاييم بيتون، دعوته لشن حملة عسكرية في الشمال لطرد “حزب الله” وسكان جنوب لبنان إلى ما بعد نهر الليطاني.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تدريبات عسكرية مكثفة يجريها الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية.

وأكد وزير التربية الإسرائيلي، حاييم بيتون، على ضرورة شن حملة عسكرية في الشمال تستهدف “حزب الله” وسكان جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة لا يتطلب وجود ثلاث فرق عسكرية، مما يتيح إمكانية تحقيق هذه الغاية في الشمال.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إنهاء تدريب شامل على مستوى هيئة الأركان العامة لرفع الجاهزية على الجبهة الشمالية، حيث تضمنت التدريبات سيناريوهات تحاكي توسيع رقعة الحرب على الجبهة الشمالية وحرب متعددة الساحات.

هذه التدريبات تأتي ضمن سلسلة من المناورات العسكرية التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع في إطار استعداداته لمعركة محتملة في الجبهة الشمالية.

وأوضح بيان جيش الاحتلال أن التمرين شارك فيه عناصر من النظام والاحتياط في مقر قيادة المنطقة الشمالية، حيث تم تطبيق سيناريوهات تحاكي توسع الحرب في الساحة الشمالية وسيناريوهات الحرب المتعددة الساحات.

تأتي تصريحات بيتون وتدريبات الجيش في ظل تصاعد التوترات على الجبهة الشمالية، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة. ومع استمرار هذه التطورات، يبقى المستقبل غير مؤكد بشأن ما إذا كانت الدعوات لشن حملة عسكرية ستترجم إلى واقع على الأرض.