مسؤول إسرائيلي يكشف توقيت جديد لغزو لبنان!

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان (رويترز)

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤول قوله إن “الجيش الإسرائيلي سيدخل لبنان بعد الانتهاء من عملية رفح”.

وكان قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين أعلن، أمس الأربعاء، أن “القوات الإسرائيلية جاهزة لـ”التصرّف” على الحدود اللبنانية”.

ميدانياً، أعلن حزب الله أنه قصف بالمدفعية مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث في الجليل الغربي.

كما أعلن قصف مستعمرتي غورن وشلومي ردا على مجزرتي الناقورة وطيرحرفا والاعتداء على الطواقم الطبية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه بلدة شلومي بالجليل الغربي، وإن الجيش رد بقصف مواقع الإطلاق.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت لأكثر من مرة في رأس الناقورة شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان في إشارة لرصد مقذوفات وطائرات مسيرة أطلقت من الجانب اللبناني.

في السياق، قال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا إن 11 مدنيا قتلوا في جنوب لبنان في يوم واحد، من بينهم 10 مسعفين.

وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية على المرافق الصحية تنتهك القانون الإنساني الدولي، وتثير قلق الأمم المتحدة.