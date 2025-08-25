الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول إيراني: خطة نزع سلاح حزب الله مؤامرة ولن تنجح أبداً

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2025 12:56 مساءً
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

A A A
طباعة المقال

أكد مسؤول التنسيق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أن خطة نزع سلاح “حزب الله” هي “مؤامرة أميركية – إسرائيلية”، مشددًا على أن “الشعب اللبناني وحزب الله لن يقبلا بأي حال بهذه الخطة”.

وقال المسؤول إن “خطة نزع سلاح الحزب لن تنجح أبدا، لأنها تتعارض مع إرادة اللبنانيين وحقهم المشروع في المقاومة”، مضيفا أن “قواتنا مستعدة وسترد بحزم على أي عدوان قد يستهدف إيران”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية “زادت من قدراتها الدفاعية والهجومية، وهي جاهزة للرد على أي تهديد”، مؤكدا أن “المقاومة وسلاحها خط أحمر لن يُمسّ”.

وفي 5 أغسطس/آب الجاري، أصدر مجلس الوزراء قرارا بحصر السلاح بيد الدولة بما في ذلك سلاح حزب الله، وكلف الجيش بوضع خطة لإنجاز ذلك خلال الشهر الجاري وتنفيذها بحلول نهاية هذا العام، وهي الخطوة التي رفضها الحزب محذرا من أنها قد تتسبب في حرب أهلية.

وبعد يومين، أعلنت الحكومة موافقتها على أهداف الورقة الأميركية التي أعدها المبعوث توم باراك لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والتي تتضمن جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد.

ويسري وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات تجريف وتفجير بجنوب لبنان ويشن غارات شبه يومية.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرابيد المستهدف على طريق تبنين
    بالرغم من نجاته من الصاروخ الأول.. قتيل في غارة إسرائيلية على تبنين
    اللواء عباس إبراهيم
    عباس إبراهيم: لوضع ملف المفقودين اللبنانيين والعفو عن السجناء السوريين على الطاولة معًا
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مغ مدير مكتب لبنان في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) Adam Styp-Rekowski
    الرئيس عون استقبل مدير مكتب لبنان في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

    الأكثر قراءة

    علم لبنان
    حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
    علما السعودية ولبنان
    مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
    آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
    بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!