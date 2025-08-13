الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
مسؤول عسكري إسرائيلي: تفكيك سلاح حزب الله يجب أن يشمل كامل الأراضي اللبنانية

منذ ساعة واحدة
عنصر من حزب الله

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي، في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، عن سلسلة مواقف تتعلق بحزب الله ولبنان وسوريا، مشيراً إلى أن الحزب تجاهل دعوات فيلق القدس الإيراني للرد العسكري خلال الحرب الأخيرة مع إيران، معتبراً أن هذا الموقف يعكس حسابات خاصة لدى الحزب.

وأكد المسؤول أن أي خطة لتفكيك سلاح حزب الله يجب أن تشمل كامل الأراضي اللبنانية وليس الجنوب فقط، مشدداً على أن سياسة “شراء الهدوء” التي انتهجتها إسرائيل مع الحزب أثبتت فشلها.

وفي ما يتعلق بالطائفة الدرزية، أوضح المسؤول أنه “لا يوجد أي وعد أو التزام من إسرائيل للدروز، سواء بدولة أو تمويل”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك فرصة لخلق واقع أفضل في لبنان وسوريا إذا لم تُهدرها الكراهية والصراعات.

