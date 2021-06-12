مسؤول فرنسي: حزب الله هو المستفيد الوحيد من تفكك لبنان

شدد عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غوليه بأن حزب الله منظمة إرهابية خطيرة، مشيراً إلى أن المسؤولين كانوا حذروا الحكومة مرارا من خطر إرهاب تلك الميليشيا.

تصريحات غوليه أتت خلال لقاء على قناة العربية، حيث حذر من أن حزب الله هو المستفيد الوحيد من تفكك لبنان، مشدداً على ضرورة الحوار مع الولايات المتحدة لأنها تعرف أكثر عن خطر تلك المنظمة.

وفي السياق نشرت مجلة لوبوان الفرنسية تحقيقا مسهبا عن نشاطات الحزب في البلاد تحت عنوان : “حزب الله ينسج شبكته في فرنسا”.

وبحسب التحقيق الاستقصائي فإن حزب الله لا يُصدّر أفكاراً إلى فرنسا فحسب، إنما يقوم بتمويل نفسه وتخزين متفجرات، وتبييض أموال.

خيوط تكشفت

أما تلك المعلومات فتكشفت خيوطها بحسب المجلة عندما طلبت الولايات الأميركية من فرنسا تسليمها مازن الأتات، وهو لبناني متهم بأنه عميل لحزب الله، على الرغم من أن مصادر قضائية محلية أشارت بأن شيئا لم يثبت بعد حول علاقته بالإرهاب وتبييض الأموال، إلا أنه في الوقت عينه لا يمكن استبعاد تلك الفرضية.

وبحسب “لوبوان” هناك شبكة لبنانية فرنسية متهمة بغسل أموال لعصابات مخدرات في كولومبية، حُكم على 13 متهماً بمن فيهم الأتات في العام 2018 في باريس بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وتسع سنوات مع وقف التنفيذ.