مسؤول في البنتاغون: مقتل أحد كبار قادة حزب الله في غارة على سوريا

ذكرت شبكة “إن بي سي” مساء اليوم الجمعة أن مسؤولاً في البنتاغون أكد مقتل أحد كبار قادة حزب الله في غارة إسرائيلية شنت مؤخراً على الأراضي السورية، دون الكشف عن الموقع الدقيق للضربة.

وذكرت شبكة NBC أن الغارة على سوريا قتلت القيادي الكبير بحزب الله والمتهم بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية خلال حرب العراق علي موسى دقدوق.

وتشهد سوريا في الآونة الأخيرة غارات متواصلة تستهدف مناطق مختلفة في دمشق وريف حلب وغيرها، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات تستهدف مواقع تابعة للجماعات الموالية لإيران.

من جانبه، وصف مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، رامي عبد الرحمن، الغارة التي استهدفت مدينة تدمر في وسط سوريا بأنها “أكبر ضربة إسرائيلية على الأراضي السورية منذ عام 2011″، مشيراً إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل 92 بينهم عناصر من حزب الله وحركة النجباء العراقية.