السبت 20 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 23 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول في البنتاغون: مقتل أحد كبار قادة حزب الله في غارة على سوريا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2024 11:21 مساءً
البنتاغون

البنتاغون

A A A
طباعة المقال

ذكرت شبكة “إن بي سي” مساء اليوم الجمعة أن مسؤولاً في البنتاغون أكد مقتل أحد كبار قادة حزب الله في غارة إسرائيلية شنت مؤخراً على الأراضي السورية، دون الكشف عن الموقع الدقيق للضربة.

وذكرت شبكة NBC أن الغارة  على سوريا قتلت القيادي الكبير بحزب الله والمتهم بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية خلال حرب العراق علي موسى دقدوق.

وتشهد سوريا في الآونة الأخيرة غارات متواصلة تستهدف مناطق مختلفة في دمشق وريف حلب وغيرها، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات تستهدف مواقع تابعة للجماعات الموالية لإيران.

من جانبه، وصف مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، رامي عبد الرحمن، الغارة التي استهدفت مدينة تدمر في وسط سوريا بأنها “أكبر ضربة إسرائيلية على الأراضي السورية منذ عام 2011″، مشيراً إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل 92 بينهم عناصر من حزب الله وحركة النجباء العراقية.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    غارات عنيفة على الضاحية
    الحرب على لبنان
    الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذارا عاجلاً الى سكان هذه المناطق!
    النزوح من الجنوب
    الحرب على لبنان
    رغم المخاطر.. اللاجئون اللبنانيون يعودون من سوريا
    نقابة الأطباء في لبنان
    الحرب على لبنان
    نقابة الأطباء تدين استهداف المراكز الصحية: ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة

    الأكثر قراءة

    فشل مخططات حزب الله وإيران في سوريا
    قيادات حزب الله.. "النظام السوري كشفنا"
    وئام وهاب
    الحرب على لبنان
    وهاب: وليد بك بدك تسمحلي دروز اسرائيل ليسوا شماعة
    غارات عنيفة على الضاحية
    الحرب على لبنان
    بعد مغادرة هوكشتاين.. إسرائيل تستأنف غاراتها على الضاحية الجنوبية!