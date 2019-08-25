أخبار لبنان

مسؤول في “الحزب”: لم نسقط اي طائرة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكد المسؤول الاعلامي في حزب الله محمد عفيف في اتصال مع “الوكالة الوطنية للإعلام”، “ان الحزب لم يسقط اي طائرة”، مشيراً الى ان الطائرة الاولى سقطت من دون أن تحدث اضراراً، في حين ان الطائرة الثانية كانت ومفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الاعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية. ووصف ما حصل بـ”الانفجار الحقيقي”.

واوضح عفيف “أن طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الان في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها”.

المزيد من الأخبار

الجيش الإسرائيلي يفرض قيودا على السيارات على الحدود مع لبنان

متفجرات في مُسيّرتي إسرائيل فوق لبنان.. وعون “إنها…

واشار الى ان “الحزب سيرد في شكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين”.

 

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

لبنان يقترب من الدخول في مرحلة أمنية غير مسبوقة

أخبار لبنان

جديد التحقيقات حول الطائرتين المسيرتين

أخبار لبنان

لبنان اليوم: خطر امني واقتصادي وطائرتا الضاحية انطلقتا من لبنان

أخبار لبنان

فيديو: انفجارات وحريق في مزارع شبعا في لبنان بعد إلقاء إسرائيل قنابل مضيئة

أخبار لبنان

نجم: لبنان لا يحتمل الذهاب الى المعركة

أخبار لبنان

إسرائيل تشن غارات جوية على البقاع اللبناني