مسؤول في “الحزب”: لم نسقط اي طائرة

أكد المسؤول الاعلامي في حزب الله محمد عفيف في اتصال مع “الوكالة الوطنية للإعلام”، “ان الحزب لم يسقط اي طائرة”، مشيراً الى ان الطائرة الاولى سقطت من دون أن تحدث اضراراً، في حين ان الطائرة الثانية كانت ومفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الاعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية. ووصف ما حصل بـ”الانفجار الحقيقي”.

واوضح عفيف “أن طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الان في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها”.

واشار الى ان “الحزب سيرد في شكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين”.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام