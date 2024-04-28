مسؤول لبناني لـ"الأنباء" الكويتية: هناك مسعى لتقييد عمليات حزب الله في مزارع شبعا

وفقًا لما ذكره مصدر لبناني مسؤول لصحيفة “الأنباء” الكويتية، يبدو أن الموفد الأميركي آموس هوكشتاين يعتزم زيارة بيروت كجزء من مفاوضات قادتها فرقته التي شُكِّلَت بعد زيارته الأخيرة، حيث تم تجهيز مقرها في السفارة الأميركية في عوكر تحت إشراف السفيرة الأميركية ليزا جونسون.

حيث تم تنظيم مناقشات مع السلطات اللبنانية الرسمية، بما في ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري وفريق عمله، حول الورقة المقترحة من قبل هوكشتاين. وتم التوصل إلى نقاط تقارب كثيرة تجاوزت النسبة المئوية 50%.

وأوضح المصدر انه “يجب عدم تحميل زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أكثر مما تحتمل، فهي في مكان ما مكملة للجهد الأميركي لمنع الانفجار الواسع جنوبا، إلا ان حدود حركتها لا تطول مسألة التقرير في مسار التطورات سلما ام حربا، والمهمة الأساسية الموكلة أميركيا إلى فرنسا هي بدء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاتصالات للتحضير لمؤتمر دولي للمانحين مخصص لدعم الجيش اللبناني، حتى يكون الجيش جاهزا في حال بدء سريان الهدوء وتنفيذ القرار الدولي 1701”.

وتابع: “المطلوب من الجيش نشر ما بين 10 إلى 15 ألف جندي في منطقة جنوبي الليطاني اي منطقة عمل قوات «اليونيفيل»، وبالتالي اذا اختتم سيجورنيه زيارته لبنان بمؤتمر صحافي في قصر الصنوبر مقر السفارة الفرنسية، فإن الإعلان الأساسي سيكون عن مؤتمر دعم الجيش”.

كما كشف المرجع اللبناني “ان هناك نقاشا جديا جدا بعيدا من الأضواء، يتمحور حول مصير الحرب في غزة ربطا بلبنان. وهذا النقاش الغربي – اللبناني يقول انه في حال الدخول في الهدنة، عندها تنطلق الأمور سريعا لتطبيق القرار 1701. أما إذا تعثرت الجهود ونظرا إلى قدرة حزب الله على التراجع، فيمكن بدء الخفض التدريجي للمواجهات على الجبهة الجنوبية وصولا إلى حصرها فقط في مزارع شبعا والتي هي خارج القرار 1701.”

واضاف المرجع : “بذلك يكون الحزب حافظ على دور الإسناد لغزة وفي الوقت عينه أوقف تبادل النار من منطقة عمل اليونيفيل، بما يتيح عودة النازحين من الجانبين إلى بلداتهم وقراهم (…) وعلينا الانتباه إلى مسألة أساسية، وهي ان الحزب ركز في الاسبوع الاخير عملياته القتالية على مزارع شبعا في مؤشر على تطور ما في هذا الاتجاه”.

واضاف المرجع : “بذلك يكون الحزب حافظ على دور الإسناد لغزة وفي الوقت عينه أوقف تبادل النار من منطقة عمل اليونيفيل، بما يتيح عودة النازحين من الجانبين إلى بلداتهم وقراهم (…) وعلينا الانتباه إلى مسألة أساسية، وهي ان الحزب ركز في الاسبوع الاخير عملياته القتالية على مزارع شبعا في مؤشر على تطور ما في هذا الاتجاه”.