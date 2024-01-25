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مساحة خلاف وتشنّج.. "الموازنة الكارثية" أعادت الكتل إلى المجلس!

منذ 39 دقيقة
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

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الموازنة الكارثية على أكثر من صعيد، كانت مناسبة لإعادة كل الكتل إلى مجلس النواب بعد طول غياب. ولكن للأسف كانت أيضًا مساحة خلاف وتشنج بين بعض النواب والكتل.

وفي السياق، وصفت مصادر سياسية عبر “الأنباء” الإلكترونية ما جرى بالأمس تحت قبة البرلمان، بأنه انعكاس طبيعي للخلافات القائمة بين القوى السياسية، في ظل الانقسام العامودي المصابة به الطبقة السياسية منذ الانتخابات النيابية التي جرت في ربيع العام ٢٠١٨ والتي ترسخت بشكل سلبي في انتخابات ٢٠٢٢.

واعتبرت المصادر أنّ هذه الانقسامات هي التي حالت دون انتخاب رئيس جمهورية، متخوفة من استمرار الخلافات السياسية في ظل المناخ القائم. ورأت أن لا حل لمشاكل لبنان إلا بالذهاب إلى قانون انتخابات عصري تتمثل فيه كافة فئات المجتمع اللبناني خارج القيد الطائفي.

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