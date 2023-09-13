"مسارٌ محكوم بالتفاصيل".. لا نتيجة بعد لحوار "التيار" و"الحزب"

ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنّ حوار “حزب الله” مع “التيار الوطني الحر” لم يصل إلى نتيجة بعد، وتُعقد اليوم جولة جديدة بين النائبين علي فياض وآلان عون لاستكمال بحث اللامركزية الإدارية المالية الموسّعة وفق مشروع الوزير السابق زياد بارود الذي يُناقش داخل اللجنة النيابية الفرعية.

وأكّد النائب عون لـ”الجمهورية” أنّ النقاش لا يزال في بداياته، وهناك نوايا جدّية من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن مسار البحث محكوم بالتفاصيل، وبأمور يجب أن تتوضح تباعًا إذا كان هناك إمكانية للاتفاق عليها.

وقال عون: “إنّ الهدف هو أن يكون النقاش على قاعدة الإسراع وليس التسرّع من دون تمييع أو مماطلة”.

وحول ما إذا وُضعت مهلة للوصول إلى اتفاق، قال: “لا مهلة لكن الوقت ليس مفتوحًا”، وأوضح عون لـ”الجمهورية” أنّ “البحث مع الحزب لا يسير كما البحث داخل اللجان مادة مادة، إنما بمجمل القانون وبمنطلقاته العامة نزولاً إلى تفاصيله أي من الأعلى إلى الأسفل”.

وحول بند الحوار الثاني المتعلق بالصندوق الائتماني، أشار إلى أنّه فور جهوزه سيتشكّل فريق عمل لمناقشته.