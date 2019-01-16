مساعدات إماراتية بـ 5 ملايين دولار للاجئين السوريين بلبنان

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أطلقت دولة الإمارات، الأربعاء، حملة جديدة لتقديم مساعدات عاجلة لإغاثة اللاجئين السوريين في لبنان، بقيمة 18.4 مليون درهم (ما يعادل 5 ملايين دولار).

وجاءت حملة مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد، ودعم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن إطلاق الحملة جاء أيضا بمتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، الشيخ منصور بن زايد.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة الإنسانية إن هذه “التوجيهات الكريمة من قيادتنا الرشيدة تأتي امتدادا للدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لمساعدة اللاجئين السوريين في المحافظات اللبنانية كافة.

وللتخفيف عن الأشقاء في لبنان ومساعدتهم في الحد من معاناة النازحين السوريين خصوصا خلال فصل الشتاء والبرد ودعم الأسر السورية النازحة الأكثر فقرا والمنتشرة في جميع الأراضي اللبنانية”.

وأضاف المصدر أن العواصف “المتتالية أغرقت مخيمات اللاجئين السوريين بمياه الأمطار ودمرت الخيام وأتلفت الفرش والمواد الغذائية وكل ما يمتلكونه، وزادت من بؤس سكانها، الذين يجدون صعوبة في تحمل رياح الشتاء القوية والبرد القارس”.

وتشهد دول الشام، وبينها لبنان، عواصف وموجات برد متتالية، الأمر الذي فاقم معاناة اللاجئين السوريين في لبنان، والذين يقطنون في مخيمات لا تستوفي الشروط الإنسانية.

المصدر سكاي نيوز عربية