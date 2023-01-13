مساعدات التعليم والكهرباء محور بحث بين ميقاتي والبنك الدوليّ

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في السرايا الحكومية، في مشاريع البنك الدولي في لبنان، ومن بينها مساعدات لقطاع التعليم تبلغ نحو 25 مليون دولار تخصص للاساتذة في التعليم الرسمي وتتعلق بالانتاجية وبحضور المعلمين الى المدارس.

كما تناول اللقاء مساعدة تبلغ نحو مليون دولار ستخصص لقطاع الكهرباء من أجل إجراء التدقيق المالي في شركة كهرباء لبنان لإعادة دراسة التعرفة والوضع المالي، وإنشاء الهيئة الناظمة، إضافة الى البحث في إعطاء البنك الدولي قرضًا ثانيًا لشبكة “أمان”.

كذلك تم البحث في الحصول على هبة من الصندوق الائتماني تبلغ نحو ستة ملايين دولار، مساعدة لوزارة المالية من أجل النظام المعلوماتي والاصلاحات الضريبية والقانون الجديد للمحاسبة العمومية والتدقيق في أصول 14 مصرفا لبنانيا يمثلون 85 بالمئة من القطاع المصرفي، خصوصاً وان بدء عملية التدقيق من قبل الشركات الدولية هو أحد الشروط المسبقة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كذلك اجتمع الرئيس ميقاتي مع سفيرة لبنان لدى الاونيسكو سحر بعاصيري وتم خلال اللقاء البحث في أجواء عمل بعثة لبنان لدى الأونيسكو.