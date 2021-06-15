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مساعدات غذائية مقدمة من القوات المسلحة المصرية الى الجيش اللبناني

15 - يونيو - 2021
مساعدات غذائية مقدمة من القوات المسلحة المصرية الى الجيش اللبناني

مساعدات غذائية مقدمة من القوات المسلحة المصرية الى الجيش اللبناني

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أقيم قبل ظهر اليوم في مرفأ بيروت ، في إطار المساعدات التي يتلقاها الجيش اللبناني من الدول والجيوش الصديقة، حفل تسلم 305 أطنان من المساعدات الغذائية، مقدمة كهبة من القوات المسلحة المصرية إلى الجيش اللبناني، في حضور القائم بأعمال السفارة المصرية في لبنان السيد تامر حماد واللواء الركن الياس الشامية ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس أركان إدارة التعيينات في القوات المسلحة المصرية العميد – أركان حرب – محمد صلاح الدين زيدان، والملحق العسكري المصري العميد صلاح جنيدي إلى جانب عدد من الضباط اللبنانيين والمصريين.

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