مساعدات وحصص تموينية للنازحين من الجنوب

نقلت شاحنتان مساعدات وحصصاً تموينية وغذائية من جمعية “للجميع بيتنا” الى النازحين من الجنوب والقاطنين في مراكز الجمعية في انصار وزفتا بحضور رئيس الجمعية محمد كمال سعيد ومديرها العام علي محمد سعيد، الذين سلموا الحصص ولحومات وبدلات مالية للنازحين الذين شكوا من تراجع مؤسسات الدولة عن توفير الحاجات الضرورية لهم.

وأشار رئيس الجمعية سعيد الى ان المساعدات تضمنت ادوية للامراض المزمنة وسرطانية وحليب للأطفال وحفاضات لكبار السن، مؤكدا “اننا نتعاون مع النائب ناصر جابر في دعم تلك العائلات النازحة، الا ان المبادرات الاهلية لا تحل مكان الدولة التي يجب عليها القيام لواجباتها في توفير مقومات الحياة للذين نزحوا قسرا عن بلداتهم بسبب العدوان الإسرائيلي على الجنوب” .

واثنى على دور النائب جابر من تقديمات وخدمات للمحتاجين لا سيما الناوحين من الجنوب “الذي نتعاون معه في النبطية والجنوب في تقديم مبالغ مالية للاسر الأكثر فقرا”.