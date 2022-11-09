مساعدة أوروبية لمكافحة وباء الكوليرا في لبنان

خصّص الاتحاد الاوروبي مبلغ 800,000 يورو لمياه المجتمعات المحلية ولتدخلات الصرف الصحي والنظافة في المناطق التي تتركّز فيها حالات الكوليرا في لبنان.

وأكّد الاتحاد أن البرامج الإنسانية المستمرة في الاتحاد الأوروبي تعمل على إعادة توجيه الجهود للتصدي لهذه الحالة الطارئة الجديدة.

واعتبر المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات “جانيز لينارتشيتش” أن الوضع في لبنان من سيّئ إلى أسوأ، حيث يعيش 80٪ من السكان تقريبا في حالة من الفقر، لافتًا الى أن الكوليرا تُعدّ مؤشرًا على هذا الوضع المتدهور ولا يمكن أن تأتي في وقت أسوأ من ذلك.

وقال لينارتشيتش:” لذا سيتيح تمويل الاتحاد الأوروبي لشركائنا في المجال الإنساني بنشر فرق الاستجابة السريعة، والتأكد من أن المجتمعات المتضررة تستهلك المياه الآمنة”.