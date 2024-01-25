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مساع رئاسيّة لكتلة "الاعتدال الوطني".. لانتخاب الأوفر حظًا!

منذ 38 دقيقة
الفراغ الرئاسي

الفراغ الرئاسي

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كشف عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب أحمد رستم، أن المساعي الجديدة التي تقوم بها الكتلة، والمتعلقة بالاستحقاق الرئاسي، تتركز على التواصل مع الكتل النيابية وخلق أجواء إيجابية بينهم، والطلب إليهم طرح الأسماء التي يعتقدون أنها مناسبة لانتخاب واحد منها رئيسًا للجمهورية.

وأشار رستم، في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية، إلى أنّه بعد الوقوف على آراء الجميع، “نذهب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونطلب إليه تحديد جلسة مفتوحة لانتخاب الرئيس من بين الأسماء المطروحة شرط تأمين النصاب، ونذهب إلى انتخاب الأوفر حظًا”.

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