السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
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مساهمة مالية لإدارة مستشفى راشيا

منذ 8 دقائق
مستشفى راشيا الحكومي

مستشفى راشيا الحكومي

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اجتمع عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور مع رئيس مجلس إدارة مستشفى راشيا الحكومي الدكتور حسن الخوير، مدير المستشفى الدكتور ياسر عمار وعضو مجلس الإدارة المحامي خليل أبو سعد، بحضور وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف أبو منصور، مسؤول صندوق دعم المريض عماد أبو ابراهيم، حيث سلم أبو فاعور إدارة المستشفى مبلغا ماليا مقدما من وليد جنبلاط، ومن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط لمساعدة المستشفى في تغيير نظام الفوترة فيه.

من جهتها، شكرت إدارة مستشفى راشيا الحكومي لوليد وتيمور جنبلاط “دعمهما الدائم للمستشفى ووقوفهما إلى جانبه في كل المحطات والأزمات التي مرت، نتيجة الظروف الصعبة للمستشفيات الحكومية”.

وحيت إدارة المستشفى “جهود النائب أبو فاعور ومساعيه الدائمة لتطوير المستشفى وتجاوزه أزماته”.

وأكد النائب أبو فاعور بإسم الحزب التقدمي “استمرار الدعم والرعاية للمستشفى والحفاظ عليه وعلى الخدمات الطبية والإستشفائية التي يقدمها لكل أبناء المنطقة والأقضية المجاورة”، شاكرا إدارة المستشفى والأطباء وكل الموظفين والممرضات والممرضين والعاملين في المستشفى “صمودهم وصبرهم وتحملهم المسؤولية الأخلاقية تجاه المستشفى في هذه المرحلة الصعبة”.

 

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