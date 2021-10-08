مساهمة مالية من حركة سوا للبنان لـ "كاراج سوق"

اصدرت حركة سوا للبنان بيانا جاء فيه:

“قدّمت حركة سوا للبنان، مساهمة مالية لـ”كاراج سوق”- السوق الإنمائي الأسبوعي الهادف إلى تمكين الفرد والمجتمع عبر الاهتمام في إعادة التدوير وتشجيع الحِرَف اليدويّة المنزلية والمنتجات المحليّة، في 8 تشرين الأول 2021.

في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب اللبناني، وخصوصاً أصحاب المشاريع الإنمائية الصغيرة والناشئة، ولأن سوا للبنان تتطلّع إلى بناء دولة ذات اقتصاد مزدهر، أتت هذه المبادرة، للمساهمة في تحقيق هذا الهدف الذي من شأنه أن يشجّع التجار المحليين والحرفيين، على العمل والحصول على بعض الاستقلالية والبدل المادي.

وقالت مؤسسة “كاراج سوق”، السيدة جهان زهاوي : “أتطلع من خلال مشروعي إلى تأمين فرص عمل للحرفيين وأصحاب الصناعات المحلية الناشئة عبر إيجاد منصّة جامعة يمكنهم من خلالها تسويق وبيع منتوجاتهم وتأمين المردود المادي بشكل مستدام ومستقل”. وشكرت زهاوي ، حركة سوا للبنان قائلة: “من شأن المساهمة المالية تعزيز الآمال لدى المشاركين ودعمهم بواسطة التنمية المستدامة بكرامة.

تجدر الإشارة إلى أن حركة سوا للبنان هي حركة سياسية جديدة تأسّست للحث على تغيير حقيقي ومبتكر في لبنان من شأنه أن يخلق دولة ذات سيادة، آمنة ومزدهرة اقتصادياً”.