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مستجدات جنوب لبنان بين الوزير بو حبيب ونظيرته الكندية

منذ 6 دقائق
وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب

وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب

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تلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي وضعته فيه في اهداف زيارتها المرتقبة الأسبوع القادم إلى لبنان حيث سيتعذر على الوزير بو حبيب لقاءها في بيروت، بداعي مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في البحرين. وتداول الوزيران بآخر مستجدات الوضع في الجنوب، وكيفية المساعدة على التهدئة، وخفض التصعيد، وإعادة الاستقرار.

كما شكرها الوزير بو حبيب على المساعدات الكندية المقدمة للبنان وأمل باستمرار وزيادة الدعم الكندي في المجالات التنموية.

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