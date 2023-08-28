مستجدات قضائية هامة تتعلق بمعنفة الأطفال في حضانة "Gardereve"

عادت قضية مشاهد التعنيف المؤلمة بحق أطفال ورضع في حضانة Gardereve للواجهة من جديد، بعد شهر من إصدار القاضية المنفردة في بعبدا الناظرة في قضايا أحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر قراراً بمنع الحضانة من فتح أبوابها ابتداءً من تاريخ صدور القرار، وذلك بعد تعنيف عدد من الأطفال.

وفي آخر المستجدات، كشفت مصادر لصوت بيروت إنترناشونال أن الملف لا يزال قيد النظر في القضاء ويتم متابعته من قبل وكيلة أولياء الأطفال المحامية إيمه الحلو حيث صدرت المطالعة بالأساس عن النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان والتي طلبت بموجبها من قاضي التحقيق إتهام المدعى عليهنّ بجناية محاولة القتل والظن بهنّ بجنحة الإيذاء القصدي المشدّد.

ويعوّل الأهالي على قاضي التحقيق برد طلبات إخلاء السبيل وإصدار القرار الظني بالمدّعى عليهنّ وفقاً لمواد الادعاء.