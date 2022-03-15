“مستخدمو الضمان”: لتسديد الرواتب نقداً من الصندوق

وجهت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رسالة الى المدير العام للصندوق محمد كركي طلبت فيها “تسديد الرواتب نقداً من المندوبين المعتمدين بسبب رفض المصارف تسديد التحويلات النقدية لرواتب المستخدمين والعاملين في الضمان الاجتماعي، إثر الإجراءات التعسفية التي تتخذها بتحديد سقوف شهرية مخالفة لقانون النقد والتسليف وخلافا لما تدعيه من حرية اقتصادية”.

وذكرت أن طلبها جاء أيضاً، “إثر اتخاذ نقابة أصحاب السوبرماركت قرارها بعدم السماح باستعمال البطاقات المصرفية إلا بنسبة 50 في المئة من المشتريات في ظل رفض العديد منها قبول البطاقات المصرفية، وإثر رفض محطات المحروقات أيضا قبول البطاقات المصرفية، وحيث أن الصندوق بإمكانه تسديد رواتب وملحقات المستخدمين والعاملين من صناديقه المالية في كل مركز من مراكزه، ولا سيما أن صناديق المحاسبة في الضمان الاجتماعي تودع يومياً لدى المصارف مليارات الليرات على مختلف الأراضي اللبنانية”.

وختم البيان: “لذلك، فإن نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتقدم منكم بطلبها هذا لإعطاء توجيهاتكم بتسديد الرواتب وملحقاتها لجميع العاملين، نقداً من المندوبين المعتمدين من صناديق المحاسبة في كل مركز من مراكزه”.