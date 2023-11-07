مستخدمو مستشفى رفيق الحريري يُناشدون وزير الصحة لحلّ أزمة الرواتب

أشارت لجنة مستخدمي مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيان، إلى أنّه “بعد مرور أسبوع على نهاية شهر تشرين الأول لا زلنا كموظفين في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، ننتظر التكرم علينا براتبنا الشهري أو أقله ببيان توضيحي من الإدارة عن سبب التأخير أو موعد تسديد الراتب المستحق، رغم أننا توجهنا باسم العاملين منذ أيام ولمرات متكررة للإدارة محاولين الاستفسار عن الرواتب ولكن من دون جدوى”.

اللجنة أضافت: “يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه كل لبنان لأي طارئ يتطلب جهوزية الأطقم الطبية وبدلًا من دعم العاملين في المستشفى الحكومي، نجد الإدارة المعنية تتناسى واجبها وتغض البصر عن همومهم المعيشية والضغط الملقى عليهم، إزاء هذا الواقع المستمر منذ فترة ومنعًا من تدهور الأمور أكثر، نناشد معالي وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض بالتدخل ووضع حد لهذا الاستهتار بحق الموظف وإعادة دعم وتفعيل أكبر مستشفى حكومي في لبنان، وكلنا ثقة بحكمته وحسن إدارته لوضع الأمور في نصابها وإحقاق الحق”.