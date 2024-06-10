مستخدمو هيئة إدارة السير: الاضراب المفتوح لحين تحقيق مطالبنا

أعلن مستخدمو هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في بيان، انه “بعد إعلاننا الاضراب التحذيري الأسبوع المنصرم بهدف المطالبة بإعطائنا أدنى حقوقنا من الإنتاجية العادلة والحوافز التي أقرها مجلس الوزراء وحتى هذه اللحظة لم نحصل عليها. وبعد المماطلة بإعداد موازنة الهيئة من قبل مجلس إدارتها التي تضمن منحنا حقوقنا وتحسين ظروف معيشتنا، إضافة إلى اللامبالاة التي كانت ولا تزال تواجهنا عند كل إضراب ومطالبة بأي حق من حقوقنا المهدورة على المدى الطويل، ولاننا لم نلمس أي تجاوب مع مطالبنا من قبل الجهات المسؤولة، سنضطر آسفين لاعلان الاضراب المفتوح لحين تحقيق كل مطالبنا المحقة”.







