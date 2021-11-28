مستخدمو هيئة إدارة السير يعودون للعمل يوماً واحداً في الأسبوع

أعلن مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تعليق الإضراب المفتوح والعودة إلى العمل ليوم واحد في الأسبوع لتسيير أمور المواطنين.

وجاء في البيان:

“اجتمعنا يوم أمس السبت بمعالي وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وعرضنا معاناتنا ووضعنا الوظيفي الصعب، نتيجة للتهميش اللاحق بنا منذ سنوات. وبما أننا تلقينا وعدا من معاليه بالعمل الجدي والحثيث على تحقيق مطالبنا بأسرع وقت ممكن، نعلن تعليق الإضراب المفتوح والعودة إلى العمل ليوم واحد في الأسبوع، لتسيير أمور المواطنين، على وعد بأننا سنبادل بالمثل كل تقدم إيجابي نراه على أرض الواقع في ملفاتنا الحقوقية”.

وأكد مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات أن هدفهم هو تحسين ظروفهم الوظيفية، ليتمكنوا من خدمة المواطن على نحو أفضل، مؤكدين احتفاظهم بحقهم في اتخاذ الخطوات التي يروها مناسبة عند الضرورة