مستشار ميقاتي: لا صحة لأي كلام عن طرح التمديد لحاكم مصرف لبنان

أكد مُستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فارس الجميّل أن “المشكلة الأساسية في عدم انتخاب رئيس للجمهورية وكل المشاكل التي تحصل سببها الفراغ في سدة الرئاسة”.

ولفت إلى ان “الرئيس ميقاتي أبلغ الرئيس نبيه بري بأنه سيدعو إلى جلسة يوم الخميس لبحث مستجدات الوضعين المالي والنقدي من ضمنها موضوع حاكمية مصرف لبنان”.

وشدد الجميل على أن “لا صحة لأي كلام عن طرح التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال جلسة الغد وموقف ميقاتي كان واضحاً بدعوة الوزراء إلى النقاش بشأن مسألة تعيين حاكم لمصرف لبنان ولا قرار مُسبق بذلك”.

وقال: ” فليتحمّل كل طرف مسؤوليته والخطر الذي يُهدّد الوضع النقدي لا يتحمل “عراضات إعلامية”.