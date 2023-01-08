مستشار ميقاتي يتحدث عن "شبهة كبيرة" في ملف البواخر!

أكد مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فارس الجميل أنّ “ميقاتي يُجري الاتصالات المناسبة لعقد جلسة حكومية ولو اقتضى الأمر أن يكون جدول أعمالها مُقتصراً على بند واحد متعلق بالكهرباء”.

وفي اتصال مع قناة “الجديد”، مساء (الأحد 8-1-2023)، قال الجميل: “ميقاتي أكّد مراراً وتكراراً أنه لا إمكانية لتمرير سلفة الكهرباء خارج الأصول والتي تقتضي صدور مرسومٍ أو عقد جلسة حكومية، ورئيس الحكومة يُجري الاتصالات اللازمة لذلك”.

واعتبر الجميل أن “البعض يفتعل مشكلة ويُصور أن رئيس الحكومة يوقف تفريغ البواخر”، وأضاف: “هناك علامات استفهام كبرى قد تصل إلى حد الشبهة بموضوع البواخر التي وُضعت كأمر واقع .. والسؤال من أدخل هذه البواخر خارج إطار الاعتماد المستندي الواجب فتحه قبل استقدامها؟ يجب مساءلة من أدخل تلك البواخر ومررها بهذا الشكل المخالف للقانون.. المسألة ليست عند الحكومة بل لدى من أدخل البواخر وجعل اللبنانيين أمام أمر واقع”.