مستشار وزير الصحة: الإغلاق 10 أيام لا يكفي وربما نوصي بتمديده

أعلن مستشار ​وزير الصحة​ للشؤون الطبية الدكتور محمد حيدر، عن أن وضع وزير الصحة العامة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​ مستقر، وهو في تحسن، ويجب أن يكمل المرحلة وبعد أيام سيكون بخير إن شاء الله وسيخرج الى منزله”.

وبالنسبة للإقفال، اعتبر حيدر في مداخلة تلفزيونية، أننا “ك​وزارة​ صحة نعرف وقلنا سابقا أن فترة 10 أيام غير كافية، وكنا نقول أن الإغلاق يجب أن يكون من 4 الى 6 أسابيع، وغدا صباحا ستجتمع اللجنة الصحية بالوزارة ونقيم الوضع، وإن بقيت الأرقام مرتفعة أي أكثر من 5000 إصابة، سنوصي بتمديد الإغلاق، ونرفع ل​مجلس الدفاع الأعلى​ توصياتنا”.

وأعلن عن أن “نسبة الإنتشار للفيروس في ​لبنان​ هي 20% لكل 100 الف، والوضع لا يحتمل عدد ​الإصابات​ الذي شهدناه بالأيام السابقة، وتسجيل أكثر من 5000 إصابة هو أمر خطير، الا أن نتائج اليوم لا تؤخذ تماما بعين الإعتبار لأن بعض المختبرات لا تسلم نتائج الفحوص للوزارة”، موضحا أنه “بعد 10 أيام من هذا الإغلاق يجب أن نلاحظ إن حصل انخفاض بعد الإصابات”.