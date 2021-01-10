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مستشفى البرجي أميون إفتتح قسما خاصا بكورونا

منذ ساعة واحدة
مستشفى-تعبيرية

مستشفى-تعبيرية

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إفتتح مستشفى البرجي – أميون قسما خاصا بمرضى كورونا (أسرة عادية وعناية فائقة)، وتم إستخدام جناح خاص مستقل داخل حرم المستشفى مجهز بالمعدات والمستلزمات الطبية والوقائية المناسبة حسب معايير وزارة الصحة.

وذكرت إدارة المستشفى في بيان، جميع الموطنين ب “ضرورة إتخاذ أقصى تدابير الحماية للحد من إنتشار هذا الوباء، بعدما تخطى عدد المصابين قدرة إستيعاب المستشفيات، وبعدما أصبحت نسبة الأسرة الشاغرة فيها شبه معدومة”.

وأوضحت الادارة أنه “تماشيا مع الواقع المستجد، ستقوم إدارة مستشفى البرجي الاسبوع المقبل بتوسيع قسم كورونا لإستيعاب المزيد من المصابين”.

كما، تمنت على وزارة الصحة دعمها ب”ما أمكن من تجهيزات لوجستية لكي تتمكن المؤسسة من تخطي هذه المرحلة الصعبة”.

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