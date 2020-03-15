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مستشفى الجامعة الأميركية تقفل الكافيتريا… موظّف تبيّنت اصابته بفيروس كورونا

بهدف التشدد في الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا، اعلنت مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت انّ احد الموظفين في مطبخ الكفيتريا، الذي عاد الى العمل بعد عطلة ظهرت عليه عوارض فيروس كورونا.

ولفتت المستشفى في بيان لها، الى انّهم نقلوا الموظف الى قسم الطوارئ حيث خضع لفحص الكورونا وتبيّنت اصابته بالفيروس.

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وقرّرت المستشفى اقفال الكفيتريا امام القسم الاكبر من الموظفين لتخفيف الاكتظاظ، وطلبت منهم جلب الاكل معهم تفاديا لأي عدوى ممكن ان تنتقل اليهم.

 

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