مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل وفاة واحدة و 8 حالات شفاء

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، شفاء 8 مرضى ووفاة مريض.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 396.

– عدد المرضى المصابين الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 563.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.

– حالات وفاة: 1.