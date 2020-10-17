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مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل وفاة واحدة و 8 حالات شفاء

منذ 5 دقائق
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، شفاء 8 مرضى ووفاة مريض.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 396.
– عدد المرضى المصابين الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 563.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.
– حالات وفاة: 1.

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