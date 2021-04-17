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مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل 50 حالة حرجة بكورونا ولا وفيات

منذ 10 ساعات
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، وجاء فيه:

  •  عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 306 فحوص
  •  عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 106
  •  عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 21
  •  عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 2
  •  مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1104 حالات شفاء
  •  عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3
  •  عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 50
  •  حالات وفاة: 0

وأشار التقرير إلى “أن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 – رقم الواتساب 70056182.”

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