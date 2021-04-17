مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل 50 حالة حرجة بكورونا ولا وفيات

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، وجاء فيه:

عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 306 فحوص

عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 106

عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 21

عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 2

مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1104 حالات شفاء

عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3

عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 50

حالات وفاة: 0

وأشار التقرير إلى “أن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 – رقم الواتساب 70056182.”