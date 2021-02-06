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مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل 54 حالة حرجة وحالتي وفاة

منذ ساعتين
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا مبينا بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 363 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 111

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 23

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 3

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 931 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 54

– حالات وفاة: 2

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