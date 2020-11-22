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مستشفى الحريري الجامعي: لا وفيات جديدة.. وتسجيل 32 حالة حرجة

منذ 31 دقيقة
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا أن “لا وفيات اليوم ولدينا 32 حالة حرجة”.

وجاء في التقرير التالي:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 197 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 84 فحصا.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 19 فحصا.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 714 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 32.

– حالات وفاة: صفر.

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