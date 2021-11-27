الجمعة 10 ذو القعدة 1443 ﻫ - 10 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مستشفى الحريري الجامعي: 13 حالة حرجة بكورونا ولا وفيات

27 - نوفمبر - 2021
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

A A A
طباعة المقال

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 بأن لديه 13 حالة حرجة ولا وفيات.

وجاء في التقرير:
– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 144
AstraZeneca:488

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 247 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 30.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1409 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 13.

– حالات وفاة: 0.

وذكر بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.
رقم الهاتف 01832070

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء زحلة "أسعد نكد"
    أسعد نكد: لن نرى النفط والدولة “فرطت”
    محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود مع عدد من أصحاب المرافق السياحية في مار مخايل والجميزة
    المحافظ عبود يلتقي عدداً من أصحاب المرافق السياحية في مار مخايل والجميزة
    انتخابات لبنان 2022
    لجنة متعاقدي الأساسي: لإعطاء الأساتذة بدل اتعابهم المتعلق بالانتخابات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون ونبيه بري
    صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
    الصيدليات
    أحد الجناة في الجريمة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق في قبضة الأمن
    أصحاب المولدات
    هل يكون هذا الحلّ للاستغناء عن المولّدات؟