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مستشفى الحريري الجامعي: 3 وفيات بكورونا و53 حالة حرجة

9 - فبراير - 2021
مستشفى رفيق الحريري الحكومي

مستشفى رفيق الحريري الحكومي

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، مبينا بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء فيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 401 فحص

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 111

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 942 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53

– حالات وفاة: 3

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