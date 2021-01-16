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مستشفى الحريري الجامعي: 39 إصابة حرجة وحالتا وفاة بكورونا

16 - يناير - 2021
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كوروناCovid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 338 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 93.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 22.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى، منذ البداية حتى تاريخه: 863 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة، الى وحدة العزل، بعد تحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 39.

– حالات وفاة: 2.

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