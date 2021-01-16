مستشفى الحريري الجامعي: 39 إصابة حرجة وحالتا وفاة بكورونا

صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كوروناCovid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 338 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 93.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 22.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى، منذ البداية حتى تاريخه: 863 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة، الى وحدة العزل، بعد تحسن حالتها: 2.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 39.
– حالات وفاة: 2.