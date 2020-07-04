مستشفى الحريري: انخفاض عدد الحالات الحرجة إلى واحدة وإخراج حالتين إلى الحجر

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي وجود 13 مصاباً بفيروس “كورونا” داخل المستشفى قيد المتابعة، بينهم حالة حرجة واحدة.

كما أوضحت أن عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 317 فحصا.

جاء ذلك في التقرير اليومي للمستشفى عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 الذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، والذي نص على الآتي:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 317 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس “كورونا” الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 13.

– عدد الحالات المشتبه فيها والتي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: صفر.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 246 حالة شفاء.

– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: انخفض العدد الى حالة واحدة بعد تحسن وضع المريض ونقله من العناية الفائقة إلى غرفة العزل.

– حالات وفاة: صفر

وذكر المستشفى بأن مركز الاتصالات الخاص بفيروس “كورونا” للاستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897 961.*