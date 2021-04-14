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مستشفى الحريري: حالة وفاة و52 حالة حرجة

14 - أبريل - 2021
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا وفيه:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 168
AstraZeneca: 121

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 602 (ستمئة وفحصان اثنان)
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 110
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 22
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1096 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 52
– حالات وفاة: 1

وختم التقرير: إن “مركز الاتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 يقدم للمواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لكل الراغبين في الاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تم تعبئتها سابقا من خلال الاتصال على الرقم 01832070 او على رقم الواتساب 70056182”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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