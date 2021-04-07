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مستشفى الحريري: حالتا وفاة جديدة

7 - أبريل - 2021
مستشفى الحريري

مستشفى الحريري

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اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات في فيروس كورونا /Covid-19.

ويقدم مركز الإتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 إلى المواطنين والمقيمين “المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لكل الراغبين في الاستفادة من اللقاح، أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تم تعبئتها سابقا من خلال الاتصال على الرقم 01832070 او على رقم الواتساب 70056182”.

وجاء في التقرير:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 210

AstraZeneca: 121

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 1144 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 105

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 21

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1084 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53

– حالات وفاة: 2

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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