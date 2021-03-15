الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مستشفى الحريري: حالتا وفاة و113 اصابة

15 - مارس - 2021
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، واشار الى ان “مركز الإتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 يقدم للمواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لكافة الراغبين من الاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تم تعبئتها سابقا من خلال الاتصال على الرقم 01832070 او على رقم الواتساب 70056182”.

وجاء في التقرير:
“- عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا التي أجريت في مركز لقاح كوفيد- 19: 420

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 704 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 113

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1024حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53

– حالات وفاة: 2”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

السياحة في لبنان
تطوّر السياحة في الفترة المقبلة.. سيّاح أوروبيون ويابانيون في لبنان قريبا
وزارة الزراعة
رؤساء الوحدات المركزية والإقليمية في وزارة الزراعة: للإبقاء على الإضراب
الجامعة اللبنانية
كلية الصحة العامة اعلنت عن حاجتها إلى مدربين واختصاصيين صحيين للمركز الصحي الجامعي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما
كارثة المرفأ
حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
تريد بيع طفلها لإجراء عملية تجميل لأنفها
أم تبيع رضيعها مقابل 3600 دولار لإجراء عملية تجميل